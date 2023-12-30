Kocaeli'de ağaca çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ağaca çarparak ters dönen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kabaoğlu Mahallesi Kurtuluş Bulvarı'nda Umuttepe yönüne giden Murat K'nin kullandığı 34 R 0081 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki ağaca çarparak ters döndü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü Murat K. ve yanındaki Teoman S. ve Devran Y. ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesine sevk edildi.

Kaza nedeniyle bir süre duran Umuttepe yönündeki trafik akışı, aracın çekilmesinin ardından normale döndü.

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