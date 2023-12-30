Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'dan yeni yıl mesajı

        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 11:42 Güncelleme: 30.12.2023 - 11:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'dan yeni yıl mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Büyükakın, mesajında, Cumhuriyet'in 100. yılını geride bıraktıklarını ve yeni "Türkiye Yüzyılı" hedeflerine ulaşmak için 2024 yılında da çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.

        Dünyanın dört bir yanında yaşanan, mazlum insanların yaşamını yitirdiği menfaat savaşlarında insanlığın ayaklar altına alındığını vurgulayan Büyükakın, "İnsan olmayı başarırsak, yaşadığımız dünya daha yaşanabilir olacak. Bu dünya hepimize yeter." ifadelerini kullandı.

        Kocaeli'nin güçlü, dinamik ve üreten bir şehir olması için çalıştıklarına işaret eden Büyükakın, şunları kaydetti:

        "Yeni yılda da çıktığımız gönül belediyeciliği yolundan sapmadan, çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. 'Aslolan gönüllere girmektir' prensibiyle, 7 gün 24 saat şehrimizin dertleriyle dertlenmeye devam edeceğiz. Nerede bir sorun varsa orada olacağız. Şehrimize çizdiğimiz bu yeni vizyon mukabilinde; var olan güzellikleri ortaya çıkardığımızı, altyapıdan ulaşıma, çevreden spora, kültür turizminden modern tesislere kadar pek çok yatırımı hayata geçirdiğimizi gururla söyleyebiliyoruz. 'İnsanların en hayırlısı, insana hizmet edendir' diyen bir medeniyetin mensupları olan bizler, 'Türkiye Yüzyılı'na yakışır işler yaparak Kocaeli'yi de yeni yüzyılın parlayan yıldızı haline getirmek için var gücümüze çalışmaya devam edeceğiz. Yeni yılın öncelikle mazlum coğrafyalarda, kendi memleketlerinde mahkum hayatı yaşayan masum insanlığa, yuvalarımıza, şehrimize ve ülkemize esenlik, huzur ve sevinç getirmesini diliyorum. Hep birlikte, nice sağlıklı, huzurlu ve güzel yıllar yaşamak ümidiyle."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        MİT, Suriye'de PKK'nın sözde mali sorumlusunu vurdu!
        MİT, Suriye'de PKK'nın sözde mali sorumlusunu vurdu!
        10 kişinin öldüğü, 63 kişinin yaralandığı kazanın raporu çıktı
        10 kişinin öldüğü, 63 kişinin yaralandığı kazanın raporu çıktı
        2023'te Dünya'da neler yaşadı?
        2023'te Dünya'da neler yaşadı?
        Suudiler'den gece yarısı flaş açıklama!
        Suudiler'den gece yarısı flaş açıklama!
        Süper Kupa'nın iptali dünya basınında!
        Süper Kupa'nın iptali dünya basınında!
        Türk futbolunda kaos! 20 günde 3 olay
        Türk futbolunda kaos! 20 günde 3 olay
        "Atatürk, kırmızı çizgimizdir"
        "Atatürk, kırmızı çizgimizdir"
        Spor camiasından Süper Kupa tepkisi!
        Spor camiasından Süper Kupa tepkisi!
        TFF Başkanı Büyükekşi için istifa açıklaması!
        TFF Başkanı Büyükekşi için istifa açıklaması!
        Kupa ikiye bölünsün
        Kupa ikiye bölünsün
        Neler oldu?
        Neler oldu?
        Sosyal medyada ağlayıp yardım istemişti! Sıcak gelişme!
        Sosyal medyada ağlayıp yardım istemişti! Sıcak gelişme!
        Yeni gündelikçi primleri belli oldu
        Yeni gündelikçi primleri belli oldu
        Trump hakkında yeni karar
        Trump hakkında yeni karar
        Hayatlarının anlamı
        Hayatlarının anlamı
        İkram ilaç uyarısı!
        İkram ilaç uyarısı!
        Biri askerde diğeri hapishanede yöneldi
        Biri askerde diğeri hapishanede yöneldi
        2023’ün en iyi 20 filmi
        2023’ün en iyi 20 filmi
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Milli şair Mehmet Akif Ersoy, Karamürsel'de anıldı
        Milli şair Mehmet Akif Ersoy, Karamürsel'de anıldı
        Doğa manzaralı ATV turları Kartepe'de turizme hareket katıyor
        Doğa manzaralı ATV turları Kartepe'de turizme hareket katıyor
        Piyasa değeri 1 milyon TL olan kaçak içki ele geçirildi
        Piyasa değeri 1 milyon TL olan kaçak içki ele geçirildi
        Kocaeli Valisi Yavuz'dan yeni yıl mesajı
        Kocaeli Valisi Yavuz'dan yeni yıl mesajı
        Kocaeli'de ağaca çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Kocaeli'de ağaca çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Kocaeli'de 1023 şişe sahte içki yakalandı
        Kocaeli'de 1023 şişe sahte içki yakalandı