Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de, Gazze'de öldürülen çocuklar için "sessiz ayakkabı nöbeti" tutuldu

        Kocaeli'deki doğal yaşam parkı Ormanya'da yapılan etkinlikte, İsrail'in yaklaşık 3 aydır havadan ve karadan Gazze'yi bombalayarak binlerce çocuğu öldürmesine tepki gösterildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 15:03 Güncelleme: 31.12.2023 - 15:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de, Gazze'de öldürülen çocuklar için "sessiz ayakkabı nöbeti" tutuldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'deki doğal yaşam parkı Ormanya'da yapılan etkinlikte, İsrail'in yaklaşık 3 aydır havadan ve karadan Gazze'yi bombalayarak binlerce çocuğu öldürmesine tepki gösterildi.

        Ormanya'da bir araya gelen katılımcılar, İsrail'in Gazze'deki sivillere yönelik saldırılarına tepki ve kınama amacıyla "sessiz ayakkabı nöbeti" tuttu.

        Bu kapsamda vatandaşlarca getirilen çoğunluğu çocuk ayakkabısı, Ormanya'nın önüne dizildi. "Gazze şeridine yönelik saldırılarda 9 binden fazla çocuk katledildi", "Çocuklar ölürken, sessiz kalma" yazılı dövizler, ayakkabıların yanlarına konuldu.

        Ayakkabıların arasına üzerinde "Dur" yazılı Filistin bayrağı yerleştirilirken, bir sandalye de çocuk kıyafetleriyle donatıldı.

        - "İnsanın vahşileştiği zaman ne hale gelebileceğine şahitlik ediyoruz"

        Katılımcılardan Rabia Tunç, gazetecilere, insanlık tarihinde daha önce görülmeyen, büyük bir dramla karşı karşıya olduklarını söyledi.

        Gazze'de yaşananların kendilerini dehşete düşürdüğünü dile getiren Tunç, "Yani birçok savaş yaşandı ama bu kadarını filmlerde bile görmedik. İnsan zihni tahayyül edemedi bu kadarını ama bunlara maalesef şahitlik ediyoruz bizler, çocuklarımız, nesillerimiz... İnsanın vahşileştiği zaman, canavarlaştığı zaman ne hale gelebileceğine şahitlik ediyoruz. Bu noktada insanlığın yani bu tür eylemleri küçük görmemesi çok önemli, alışmamalıyız. Hiçbir şekilde alışmamalıyız bu tür vahşetlere. Pazar günü burada olmaktan gurur ve onur duyuyorum." şeklinde konuştu.

        Tunç, Gazze'de yaşananlara dikkati çekmek için etkinliği düzenleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Ormanya'ya teşekkür etti.

        - Filistinli çocuk Hassan: "Yeter artık öldürmesinler, daha çocuklar, hayalleri var"

        12 yaşındaki Filistinli Layan Hassan da Filistin'de yaşananlar için çok üzgün olduğunu dile getirerek, Filistin'deki evlerinin de İsrail'in düzenlediği bombardımandan zarar gördüğünü kaydetti.

        Tüm insanlığın bu duruma karşı çıkması gerektiğini vurgulayan Hassan, "Orada çok insanlar var. Akrabalarım, babaannem falan. Onlar baya zarar görüyorlar. Savaşın durmasını istiyorum. Yeter artık öldürmesinler, daha çocuklar, hayalleri var." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yeni yıla ilk Yeni Zelanda girdi
        Yeni yıla ilk Yeni Zelanda girdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
        Siyasilerden yeni yıl mesajları
        Siyasilerden yeni yıl mesajları
        "Programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz"
        "Programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz"
        Zirvede artık yeni bir isim var
        Zirvede artık yeni bir isim var
        Tacizcisini öldüren Azra için flaş talep!
        Tacizcisini öldüren Azra için flaş talep!
        Milliler, 2023'te zirve yaptı
        Milliler, 2023'te zirve yaptı
        Yılbaşı günü nasıl beslenmeliyiz?
        Yılbaşı günü nasıl beslenmeliyiz?
        10 maddede 2023
        10 maddede 2023
        Tom Cruise kaçtı, Atatürk engellendi
        Tom Cruise kaçtı, Atatürk engellendi
        2023'te Dünya neler yaşadı?
        2023'te Dünya neler yaşadı?
        Sporda 1 yıl böyle geçti!
        Sporda 1 yıl böyle geçti!
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Yılın magazin olayları
        Yılın magazin olayları
        2023’ün en iyi 20 filmi
        2023’ün en iyi 20 filmi
        Yeni yıla 'Güldür Güldür' girilecek
        Yeni yıla 'Güldür Güldür' girilecek
        2024'te ödenecek MTV tutarları belli oldu
        2024'te ödenecek MTV tutarları belli oldu
        'Beni gören kız bayılınca ünlü olduğumu anladım'
        'Beni gören kız bayılınca ünlü olduğumu anladım'
        ÖTV muafiyetli araç alımlarında limit artışı
        ÖTV muafiyetli araç alımlarında limit artışı
        2023'te evlenen ünlü isimler
        2023'te evlenen ünlü isimler

        Benzer Haberler

        Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'in ilk yarısını ikinci sırada tamamladı
        Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'in ilk yarısını ikinci sırada tamamladı
        Ardahan'ın yöresel ürünleri Darıca'da satışa sunuldu
        Ardahan'ın yöresel ürünleri Darıca'da satışa sunuldu
        Kocaeli'de "Gönülden Gönüle" projesiyle 2023'te 4 bin 330 hane ziyaret edil...
        Kocaeli'de "Gönülden Gönüle" projesiyle 2023'te 4 bin 330 hane ziyaret edil...
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Vekili Kocaeli Büyükşehir Belediye Başka...
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Vekili Kocaeli Büyükşehir Belediye Başka...
        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
        Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı
        Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı