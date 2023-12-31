Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i çocuk 7 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu İstanbul istikameti Şirinyalı mevkisinde hafif ticari araç, panelvan ve tırın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada hafif ticari aracın sürücüsü ile araçtaki 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkartılan yaralılar, sağlık görevlilerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Bölgede bir süre tek şeritten kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

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