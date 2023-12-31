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        Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i çocuk 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 20:21 Güncelleme: 31.12.2023 - 20:26
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        Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i çocuk 7 kişi yaralandı.

        D-100 kara yolu İstanbul istikameti Şirinyalı mevkisinde hafif ticari araç, panelvan ve tırın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

        Kazada hafif ticari aracın sürücüsü ile araçtaki 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkartılan yaralılar, sağlık görevlilerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Bölgede bir süre tek şeritten kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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