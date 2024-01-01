Kocaeli'de hafif ticari araçla motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi ağır yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Yenişehir Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda tramvay yolunda seyreden M.D. idaresindeki 34 AR 1732 plakalı motosiklet Yenişehir Tramvay Durağı mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan B.G. yönetimindeki 41 RU 424 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada araç altında kalan motosiklet sürücüsü ile yolcu F.Ü. ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin sıkıştığı yerden çıkarttığı sürücü M.D. ile yola savrulan F.Ü. ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle tramvay seferleri kısa süreliğine aksadı.

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