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        Kocaeli'de hafif ticari araçla motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi ağır yaralandı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 00:43 Güncelleme: 01.01.2024 - 00:46
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        Kocaeli'de hafif ticari araçla motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi ağır yaralandı
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi ağır yaralandı.

        Yenişehir Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda tramvay yolunda seyreden M.D. idaresindeki 34 AR 1732 plakalı motosiklet Yenişehir Tramvay Durağı mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan B.G. yönetimindeki 41 RU 424 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        Kazada araç altında kalan motosiklet sürücüsü ile yolcu F.Ü. ağır yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin sıkıştığı yerden çıkarttığı sürücü M.D. ile yola savrulan F.Ü. ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Kaza nedeniyle tramvay seferleri kısa süreliğine aksadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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