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        Kocaeli'de yeni yılın ilk bebeği dünyaya geldi

        Kocaeli'de yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya gelen bebeğe "Aybike" ismi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 02:28 Güncelleme: 01.01.2024 - 02:38
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        Kocaeli'de yeni yılın ilk bebeği dünyaya geldi
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        Kocaeli'de yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya gelen bebeğe "Aybike" ismi verildi.

        Kocaeli'de 2024 yılının ilk bebeği Kocaeli Şehir Hastanesi'nde doğdu.

        Şule ve Mustafa Süzen çifti 00.02'de 3 kilo 310 gram ağırlığında doğan kız bebeklerine ''Aybike" ismini verdi.

        Baba Mustafa Süzen çocuklarının yılın ilk bebeğinin olmasından dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

        Anne Şule Süzen ise ilgilerinden dolayı hastane personeline teşekkür etti.

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da anne ve bebeğin görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşarak şunları kaydetti:

        ''Kocaeli Şehir Hastanesinde yeni yılın ilk bebeği doğdu. Şule ve Mustafa çiftini yürekten kutluyor, çocuklarının ülkemize ve insanlığa hayırlı bir evlat olarak yetişmesini diliyoruz. Nice, nice yeni yıllar göresin Aybike bebek.''

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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