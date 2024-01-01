Kocaeli'de yeni yılın ilk bebeği dünyaya geldi

Kocaeli'de yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya gelen bebeğe "Aybike" ismi verildi.

Kocaeli'de 2024 yılının ilk bebeği Kocaeli Şehir Hastanesi'nde doğdu.

Şule ve Mustafa Süzen çifti 00.02'de 3 kilo 310 gram ağırlığında doğan kız bebeklerine ''Aybike" ismini verdi.

Baba Mustafa Süzen çocuklarının yılın ilk bebeğinin olmasından dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Anne Şule Süzen ise ilgilerinden dolayı hastane personeline teşekkür etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da anne ve bebeğin görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşarak şunları kaydetti:

''Kocaeli Şehir Hastanesinde yeni yılın ilk bebeği doğdu. Şule ve Mustafa çiftini yürekten kutluyor, çocuklarının ülkemize ve insanlığa hayırlı bir evlat olarak yetişmesini diliyoruz. Nice, nice yeni yıllar göresin Aybike bebek.''