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        Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya, 2023'te 5,2 milyon ziyaretçi çekti

        ŞENGÜL AZBAY - Geçen yıl 5,2 milyon ziyaretçi çeken, Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya, çok sayıda türe ev sahipliği yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 11:02 Güncelleme: 01.01.2024 - 11:02
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        Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya, 2023'te 5,2 milyon ziyaretçi çekti
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        ŞENGÜL AZBAY - Geçen yıl 5,2 milyon ziyaretçi çeken, Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya, çok sayıda türe ev sahipliği yapıyor.

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesince Kartepe ilçesinde yaklaşık 2 bin dönümlük alana kurulan Ormanya, Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinin yanı sıra geçen yıl Uzak Doğu ülkelerinden de ziyaretçileri ağırladı.

        Orman kütüphanesi, Doğa Okulu, ormanköy ve yürüyüş parkurları gibi farklı etkinlik imkanları da bulunan Ormanya'da, ihtiyaç duyulan temel hizmetlerin verildiği kamp alanından bu yıl yaklaşık 6 bini yabancı olmak üzere 20 bin doğasever faydalandı.

        Çocuk Hayvan Çiftliği ve Yaban Yaşam Alanı'nda 54 türde 893 hayvana ev sahipliği yapan Ormanya, çevre bölgelerde yaban hayvanlarının popülasyonunun artması için yürütülen çalışmalara da destek veriyor.

        Ormanya Doğal Yaşam Parkı Doğal Yaşam Alanları Şefi Önder Alioğlu, AA muhabirine, 2023'te birçok etkinlik düzenlediklerini ve alanda yeni mekanlar oluşturduklarını söyledi.

        Geçen yıl kuş türlerinin belirlenmesi, göç rotaları ve davranışlarının incelenmesi için halkalama istasyonu ve insanların doğa ile bağının güçlendirilmesi amacıyla "Ormanın Sesi" alanları kurduklarını belirten Alioğlu, doğaya zarar vermeden, ziyaretçilerin yeni keşifler ve heyecanlar yaşamasını hedeflediklerini anlattı.

        - "Uzak Doğulu turistleri çok daha fazla ağırlama şansımız olacak"

        Alioğlu, gün geçtikçe Ormanya'ya yabancı ziyaretçilerin ilgisinin arttığını belirterek, şöyle devam etti:

        "Şu an Ormanya, Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı olarak hizmet veriyor. Farklı illerden gelen turların yanı sıra yine aynı şekilde Avrupalı, Orta Doğulu turistlerimiz burayı çok tercih etmektedir. Bunların yanı sıra Uzak Doğulu turistlerimiz çok fazla gelmeye başladı hatta bu ilgiden dolayı Çin Başkonsolos Yardımcımız ekibiyle beraber alanı ziyaret etti. Çünkü Uzak Doğulu turistler belli bölgelere geliyor. Görünen o ki Ormanya'yı da artık tur destinasyonlarına, tur noktalarına ekleyecekler. Uzak Doğulu turistleri çok daha fazla ağırlama şansımız olacak."

        Uzak Doğu ülkelerinden gelen turistlerin Ormanya'nın doğal güzelliklerine hayran kaldığını dile getiren Alioğlu, Ormanya'nın mobil uygulaması sayesinde, vatandaşların yanlarında rehber olmadan alanı rahat ve güvenli şekilde gezebildiğini anlattı.

        Alioğlu, görme engelli vatandaşların da uygulamadaki ses seçeneklerini kullanarak alanı güvenli şekilde dolaşabildiğine dikkati çekerek, "Bu uygulama 6 dilde olduğu için yabancı vatandaşlarımız da kullanmaktadır." dedi.

        - "20 bini aşkın vatandaşımız kamp gerçekleştirdi"

        Ormanya'da geçen yıl 5 milyon 200 bin yerli ve yabancı misafiri ağırladıklarını, 23 karavan ve 30 çadır kapasiteli kamp alanının da yoğun ilgi gördüğünü ifade eden Alioğlu, şöyle konuştu:

        "Karavan alanı hep yoğun. Özellikle rota olarak Anadolu'yu seçen yabancı misafirlerimiz buradan Kafkaslara veya Afrika'ya, Orta Doğu'ya gidecek misafirlerimiz güvenli bir yer olarak Ormanya'yı tercih ediyorlar. Vatandaşlarımız da ilk kamp deneyimini yaşayabildikleri alan olarak tercih ediyorlar. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Kamp alanımızda, 20 bini aşkın vatandaşımız yıl boyunca kamp yaptı. Bunun 6 bine yakını yabancı misafirlerimizden oluşmaktadır."

        Bölgenin en donanımlı, en kapsamlı hayvan hastanesinin Ormanya'da bulunduğunu belirten Alioğlu, "Biz yaban hayvanlarının, özellikle birinci bölge diye tabir ettiğimiz İstanbul, Kocaeli, Düzce, Sakarya gibi alanlardan gelen yaban hayvanlarının tedavi ve bakım hizmetlerini burada karşılıyoruz." diye konuştu.

        Alioğlu, karaca, kızıl geyik, çakal, porsuk, ayı, tilki gibi 844 hayvan ile doğan, şahin, baykuş, ebabil, ibibik gibi 494 yaban kuşunun tedavi edildiğini anlatarak, hayvanların tedavisinin yanı sıra tekrar doğaya salınması çalışmalarını Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleriyle gerçekleştirdiklerini kaydetti.

        Doğaya tekrar dönemeyen engelli hayvanları ömürlerinin sonuna kadar yaşayabilecekleri alanda misafir ettiklerini dile getiren Alioğlu, Düşkün Leylekler Evi ve Engelli Kuşlar barınaklarının bulunduğunu söyledi.

        Alioğlu, özellikle kızıl geyik ve karacanın azaldığı Samanlı Dağları gibi bölgelerde yaban hayvan sayısını artırmayı amaçladıklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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