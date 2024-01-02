Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        GÜNCELLEME - Anadolu Otoyolu'nda düzensiz göçmenleri taşıyan aracın yol açtığı kazada 4'ü polis 18 kişi yaralandı

        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu panelvanın kaçmaya çalışırken 2 polis aracına çarpması sonucu 4'ü polis 18 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 06:32 Güncelleme: 02.01.2024 - 06:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Anadolu Otoyolu'nda düzensiz göçmenleri taşıyan aracın yol açtığı kazada 4'ü polis 18 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu panelvanın kaçmaya çalışırken 2 polis aracına çarpması sonucu 4'ü polis 18 kişi yaralandı.

        Otoyolun İzmit geçişinde uygulama yapan polis ekipleri, İstanbul istikametinde şüphe üzerine 34 GRA 929 plakalı panelvanı durdurmak istedi.

        Sürücüsü "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan aracı ekipler takibe aldı.

        - Panelvanın kabininden 14 düzensiz göçmen çıktı

        Kaçan sürücü, otoyolun Körfez geçişi gişeler mevkisinde 2 polis aracına çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada, panelvanın koltuk olmayan kabin bölümündeki 14 düzensiz göçmen ile ekip otolarındaki 4 polis yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Taburcu edilen 13 düzensiz göçmen, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

        Hastanelerdeki 4 polis ile 1 düzensiz göçmenin tedavisi sürüyor.

        Polis ekipleri, kaza sonrası kaçan sürücüyü İstanbul'da gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Tokyo'da 2 uçak pistte çarpıştı
        Tokyo'da 2 uçak pistte çarpıştı
        Seçime katılacak partiler belli oldu
        Seçime katılacak partiler belli oldu
        Japonya'da peş peşe depremler!
        Japonya'da peş peşe depremler!
        33 İsrail casusu şüphelisi, 8 kentte yakalandı!
        33 İsrail casusu şüphelisi, 8 kentte yakalandı!
        "Beklentimiz konut kredisi hamlesi"
        "Beklentimiz konut kredisi hamlesi"
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Güney Kore'de ana muhalefet liderine bıçaklı saldırı
        Güney Kore'de ana muhalefet liderine bıçaklı saldırı
        İkisi de hayatını kaybetti! Ölümüne kaçış!
        İkisi de hayatını kaybetti! Ölümüne kaçış!
        'Kraliçe Mary' sahnede
        'Kraliçe Mary' sahnede
        1400 yıllık sikkeler testinin içinden çıktı
        1400 yıllık sikkeler testinin içinden çıktı
        109 yıl hapis cezası vardı! Yakalanma anı kamerada!
        109 yıl hapis cezası vardı! Yakalanma anı kamerada!
        Hakim'in kalemi kırılıyor
        Hakim'in kalemi kırılıyor
        Kurucusundan "Fergio House" savunması!
        Kurucusundan "Fergio House" savunması!
        2023'ün en güzel yüzü belli oldu
        2023'ün en güzel yüzü belli oldu
        10 numara emekli!
        10 numara emekli!
        Enflasyona göre maaş zammı senaryoları
        Enflasyona göre maaş zammı senaryoları
        "Cezalar keşke daha caydırıcı olsa"
        "Cezalar keşke daha caydırıcı olsa"
        Sahte hesabı askıya alındı
        Sahte hesabı askıya alındı
        Tunceli'deki 4.2'nin ardından... Prof. Dr. Görür: Bu fay kırılmaya hazır!
        Tunceli'deki 4.2'nin ardından... Prof. Dr. Görür: Bu fay kırılmaya hazır!
        Bitcoin 21 ayın zirvesinde
        Bitcoin 21 ayın zirvesinde

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de muhtarlardan depremin vurduğu Hatay'da yapılacak okul için bağış...
        Kocaeli'de muhtarlardan depremin vurduğu Hatay'da yapılacak okul için bağış...
        KAÇAK GÖÇMENLERİ TAŞIYAN ARAÇ, POLİS ARACINA ÇARPTI: 4'Ü POLİS, 18 YARALI
        KAÇAK GÖÇMENLERİ TAŞIYAN ARAÇ, POLİS ARACINA ÇARPTI: 4'Ü POLİS, 18 YARALI
        Kaçak göçmenleri taşıyan araç, polis aracına çarptı: 4'ü polis, 18 yaralı
        Kaçak göçmenleri taşıyan araç, polis aracına çarptı: 4'ü polis, 18 yaralı
        Anadolu Otoyolu'nda düzensiz göçmenleri taşıyan aracın yol açtığı kazada 4'...
        Anadolu Otoyolu'nda düzensiz göçmenleri taşıyan aracın yol açtığı kazada 4'...
        Caddede karşılaştığı eski eşi ve engellemeye çalışan arkadaşını pompalı ile...
        Caddede karşılaştığı eski eşi ve engellemeye çalışan arkadaşını pompalı ile...
        Kocaeli'de bir kişi eski eşini ve arkadaşını tüfekle yaraladı
        Kocaeli'de bir kişi eski eşini ve arkadaşını tüfekle yaraladı