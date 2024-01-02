GÜNCELLEME 2 - Anadolu Otoyolu'nda düzensiz göçmenleri taşıyan aracın yol açtığı kazada 4'ü polis 18 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu panelvanın kaçmaya çalışırken 2 polis aracına çarpması sonucu 4'ü polis 18 kişi yaralandı.

Otoyolun İzmit geçişinde uygulama yapan polis ekipleri, İstanbul istikametinde şüphe üzerine 34 GRA 929 plakalı panelvanı durdurmak istedi.

Sürücüsü "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan aracı ekipler takibe aldı.

- Panelvanın kabininden 14 düzensiz göçmen çıktı

Kaçan sürücü, otoyolun Körfez geçişi gişeler mevkisinde 2 polis aracına çarptı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, panelvanın koltuk olmayan kabin bölümündeki 14 düzensiz göçmen ile ekip otolarındaki 4 polis yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Tedavisi tamamlanan 13 düzensiz göçmen, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Hastanelerdeki 4 polis de taburcu edilirken, 1 düzensiz göçmenin tedavisi ise sürüyor.

Polis ekipleri, kaza sonrası kaçan "göçmen kaçakçılığı organizatörü" olduğu belirlenen sürücü A.N. ile kaçmasına yardım eden H.C'yi İstanbul'da gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.