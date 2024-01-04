Kocaelispor, Hırvat orta saha oyuncusu Vukovic'i kadrosuna kattı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, Hırvat futbolcu Josip Vukovic'i renklerine bağladı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, Hırvat futbolcu Josip Vukovic'i renklerine bağladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ailemize hoş geldin Josip Vukovic. Kulübümüz, Josip Vukovic ile 1,5 yıllık sözleşme imzalamış bulunmaktadır. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.
31 yaşındaki orta saha oyuncusu Josip Vukovic, son olarak Siltaş Yapı Pendikspor'da forma giydi.
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