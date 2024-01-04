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        Kocaelispor, Hırvat orta saha oyuncusu Vukovic'i kadrosuna kattı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, Hırvat futbolcu Josip Vukovic'i renklerine bağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 16:48 Güncelleme: 04.01.2024 - 16:48
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        Kocaelispor, Hırvat orta saha oyuncusu Vukovic'i kadrosuna kattı
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, Hırvat futbolcu Josip Vukovic'i renklerine bağladı.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ailemize hoş geldin Josip Vukovic. Kulübümüz, Josip Vukovic ile 1,5 yıllık sözleşme imzalamış bulunmaktadır. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.

        31 yaşındaki orta saha oyuncusu Josip Vukovic, son olarak Siltaş Yapı Pendikspor'da forma giydi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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