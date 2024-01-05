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        Kocaeli'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan silahlı kavga sonucu ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 01:30 Güncelleme: 05.01.2024 - 01:43
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        Kocaeli'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan silahlı kavga sonucu ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Yenişehir Mahallesi Turan Güneş Caddesi'nde yapımı devam eden tramvay yolunda Y.Ö. ile S.Ç. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Olayın kavgaya dönüşmesinin ardından S.Ç. silahla boynundan ve bacağından yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        S.Ç. sağlık görevlilerince Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Şehir Hastanesine sevk edilen yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Şüpheli Y.Ö. olay yerinde ekiplerce gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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