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        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

        Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 01:52 Güncelleme: 05.01.2024 - 02:09
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        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
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        Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmit, Kartepe, Gebze ve Gölcük ilçelerinde uyuşturucu imalatı, ticareti ve kullanımıyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirdi.

        Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler 15 zanlıyı gözaltına aldı. Şüphelilerin ikamet ve üstlerinde 304 gram sentetik uyuşturucu, 7 gram eroin ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 450 lira ele geçirildi.

        Şüphelilerden 10'u emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

        Adliyeye sevk edilen zanlılardan N.G, S.K. ve Ö.Ş. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, A.E. ile E.Ö. adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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