Kocaeli'de halk otobüsünün çarptığı anne ve kızı yaralandı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde halk otobüsünün çarptığı anne ve kızı yaralandı.

Dumlupınar Mahallesi D-130 kara yolu Yalova istikametinde seyreden Mehmet Ç. idaresindeki 41 GG 015 plakalı halk otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Kader U. (28) ile kızı Hazer U'ya (7) çaptı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı anne ve kızı, ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Otobüs sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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