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        Kocaeli'de halk otobüsünün çarptığı anne ve kızı yaralandı

        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde halk otobüsünün çarptığı anne ve kızı yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 08:52 Güncelleme: 05.01.2024 - 08:52
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        Kocaeli'de halk otobüsünün çarptığı anne ve kızı yaralandı
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        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde halk otobüsünün çarptığı anne ve kızı yaralandı.

        Dumlupınar Mahallesi D-130 kara yolu Yalova istikametinde seyreden Mehmet Ç. idaresindeki 41 GG 015 plakalı halk otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Kader U. (28) ile kızı Hazer U'ya (7) çaptı.

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı anne ve kızı, ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Otobüs sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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