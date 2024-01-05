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        GÜNCELLEME - Kocaeli'de bir kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen zanlı tutuklandı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişiyi ağır yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 01:30 Güncelleme: 05.01.2024 - 01:30
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        GÜNCELLEME - Kocaeli'de bir kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen zanlı tutuklandı
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişiyi ağır yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Yenişehir Mahallesi Turan Güneş Caddesi'nde yapımı devam eden tramvay yolunda Y.Ö. ile S.Ç. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Olayın kavgaya dönüşmesinin ardından S.Ç. silahla boynundan ve bacağından yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        S.Ç. sağlık görevlilerince Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edilen yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Olay yerinde ekiplerce gözaltına alınan Y.Ö, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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