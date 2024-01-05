Kocaeli'de trafikte tartıştığı 3 kişiyi döner bıçağıyla yaralayan taksici yakalandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde trafikte "yan bakma" nedeniyle tartıştığı 3 kişiyi döner bıçağıyla yaralayan taksi şoförü gözaltına alındı.

Köşklüçeşme Mahallesi Bağdat Caddesi'nde aracıyla ilerleyen taksi sürücüsü H.G. ile trafik ışıklarında yanında duran araçtaki C.B, A.T. ve S.F. arasında "yan bakma" nedeniyle tartışma çıktı.

Daldaban Kavşağı mevkisinde araçlarından inen tarafların tartışması kavgaya dönüştü.

Darp edilen taksi sürücüsü aracından aldığı döner bıçağıyla C.B, A.T. ve S.F'yi yaraladı.

İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinden aracıyla kaçan taksi sürücüsü H.G'yi gözaltına aldı.

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