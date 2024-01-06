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        Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam'dan Beşiktaş açıklaması:

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, tek odağının Kocaelispor olduğunu açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 22:11 Güncelleme: 06.01.2024 - 22:11
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        Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam'dan Beşiktaş açıklaması:
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, tek odağının Kocaelispor olduğunu açıkladı.

        Sağlam, Beşiktaş'la görüşme yaptığı yönündeki haberlerle ilgili kişisel sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

        Ertuğrul Sağlam, açıklamasında, "Beşiktaş’ın gönlümüzdeki yeri her zaman özel ve ayrı olsa da şu anda Kocaelispor ile inandığımız, belirlediğimiz hedefe yürüyoruz. İki hafta önce de Azerbaycan Milli Takımı için benzer bir süreç yaşanmıştı. İlgi, nezaket ve güzel mesajlar için teşekkürler. Tek odağımız Kocaelispor." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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