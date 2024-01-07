Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de kumar oynayan 3 kişiye para cezası verildi

        Kocaeli'de kumar oynadığı tespit edilen 3 kişiye para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 23:35 Güncelleme: 07.01.2024 - 23:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de kumar oynayan 3 kişiye para cezası verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'de kumar oynadığı tespit edilen 3 kişiye para cezası uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kumar oynamak için yer ve imkan sağlanmasının engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda, İzmit ilçesinde umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde yapılan denetimlerde, K.G'nin ruhsatsız iş yerinde kumar oynattığı tespit edildi.

        Kumar oynadıkları gerekçesiyle 3 kişiye toplam 19 bin 275 lira para cezası uygulandı. Kumardan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 150 liraya el konuldu.

        İş yeri sahibi hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 ilin adayını açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 ilin adayını açıkladı
        Fenerbahçe'den sürpriz hamle!
        Fenerbahçe'den sürpriz hamle!
        AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum
        AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum
        Beşiktaş yeni teknik direktörünü açıkladı!
        Beşiktaş yeni teknik direktörünü açıkladı!
        Ünlü sanatçı vefat etti
        Ünlü sanatçı vefat etti
        Icardi yoksa Abdülkerim var!
        Icardi yoksa Abdülkerim var!
        "Okan Buruk teşekkürü hak ediyor"
        "Okan Buruk teşekkürü hak ediyor"
        'Kürtaj olduğum için pişmanım'
        'Kürtaj olduğum için pişmanım'
        "Bardağın dolu tarafı"
        "Bardağın dolu tarafı"
        Netanyahu'dan ilginç talep! Yalan makinesi istiyor
        Netanyahu'dan ilginç talep! Yalan makinesi istiyor
        "Yeni transfer Cengiz Ünder"
        "Yeni transfer Cengiz Ünder"
        Cengiz'le Fener alayı!
        Cengiz'le Fener alayı!
        Birbirlerini sildiler
        Birbirlerini sildiler
        Cengiz Ünder şov!
        Cengiz Ünder şov!
        Norveç'te toplu katliam suçlusu hükümete dava açtı
        Norveç'te toplu katliam suçlusu hükümete dava açtı
        Aman dikkat! Rota değiştirdi!
        Aman dikkat! Rota değiştirdi!
        Geçen yıldan ders çıkarılmış!
        Geçen yıldan ders çıkarılmış!
        Kahreden yangın! 2 çocuk hayatını kaybetti
        Kahreden yangın! 2 çocuk hayatını kaybetti
        'Altın Filmler' varla yok arasında
        'Altın Filmler' varla yok arasında
        'Yaşanan süreç 2003 ile aynı değil'
        'Yaşanan süreç 2003 ile aynı değil'

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
        Yeniden aday olan Tahir Büyükakın Kocaeli´nde coşkuyla karşılandı
        Yeniden aday olan Tahir Büyükakın Kocaeli´nde coşkuyla karşılandı
        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'a coşkulu karşılama
        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'a coşkulu karşılama
        Kocaeli'de sahildeki açık otoparkın bir kısmını su bastı
        Kocaeli'de sahildeki açık otoparkın bir kısmını su bastı
        Kocaeli'de sağanak ve fırtına; deniz taştı, yollar ve otopark su altında ka...
        Kocaeli'de sağanak ve fırtına; deniz taştı, yollar ve otopark su altında ka...
        Kocaeli'de erik ağacı ocak ayında meyve verdi
        Kocaeli'de erik ağacı ocak ayında meyve verdi