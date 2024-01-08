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        Meslek lisesi öğretmeni, fiber optik eğitimi için Uşak'tan Kocaeli'ne geliyor

        Uşak'ın Karahallı ilçesinde meslek lisesi öğretmeni 49 yaşındaki Ali Taşpınar, yüzlerce kilometre yol katederek Kocaeli'de verilen fiber optik kurslarına katılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 13:18 Güncelleme: 08.01.2024 - 13:34
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        Meslek lisesi öğretmeni, fiber optik eğitimi için Uşak'tan Kocaeli'ne geliyor
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        Uşak'ın Karahallı ilçesinde meslek lisesi öğretmeni 49 yaşındaki Ali Taşpınar, yüzlerce kilometre yol katederek Kocaeli'de verilen fiber optik kurslarına katılıyor.

        Karahallı Veyis Turan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi elektrik öğretmeni 26 yıllık eğitimci Taşpınar (49), Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek Sanat Eğitim Kursları'nda (KO-MEK) verilen fiber optik eğitimi için her hafta arabasıyla kente geliyor.

        Taşpınar, AA muhabirine, 10 yılı idarecilik olmak üzere 26 yıllık öğretmen olduğunu, Kocaeli'de meslek atölyeleri kapsamında fiber optik kursu verildiğini öğrenince müracaat ettiğini anlattı.

        İzmir ve Konya'da benzeri kurslar bulunduğu ancak kış aylarındaki talep azlığı nedeniyle açılmadığını aktaran Taşpınar, KO-MEK'e ekim ayında yaptığı müracaatın doluluk nedeniyle bir sonraki kayda kaldığını söyledi.

        Taşpınar, "Uzak, zor olmuyor mu? Mutlaka zor oluyor ama bilgiye ulaşmak, hele hele çağımızda fiber optik teknikleri alanında ender bulunan kursa ulaşabilmek daha zor. Ulaştıktan sonra diğer koşulları, yol şartları inanın bu zorluğa değiyor." dedi.

        Taşpınar, Türkiye'nin telekomünikasyon noktasında çok iyi noktaya gelmesi için bu kursların sıklıkla düzenlenmesi gerektiğini düşündüğünü dile getirerek, şöyle devam etti:

        "Bu kursu seçmemin iki sebebi var. Birincisi, görevimi yaparken öğrencilerimize yeni teknolojiler konusunda yararlı olabilmek. Bir öğretmenin en büyük görevi mevcut müfredata bağlı kalmak değil, müfredat dışında da gelişen teknolojiyi takip edip o teknolojiyi öğrencilerine aktarabilmektir. İkincisi ise emekliliğimde teknik alanda, bilgi teknolojileri konusunda çalışmak istiyorum."

        Buradan alacağı belgenin kendisi için iyi bir referans olacağına değinen Taşpınar, bu fırsatı sağlayan KO-MEK'e teşekkür etti.

        Taşpınar, eğitimlerin toplamda 40 saat olduğunu, perşembe ve cuma günleri beşer saat ders alarak 4 haftada kursu tamamlayacağını sözlerine ekledi.

        KO-MEK Eğitmeni Bilgisayar Yüksek Mühendisi Hüseyin Çit de internet altyapısının yanı sıra kamera sistemleri, akıllı ev sistemleri, nesnelerin interneti gibi yeniliklerle fiber ağının genişlediğinin altını çizdi.

        Türkiye'nin bu yönde eğitimlere ihtiyaç duyduğuna dikkati çeken Çit, özel sektörde binlerce lira olan fiber optik kursunun, Kocaeli Büyükşehir Belediyesince ücretsiz sağlanmasının önemine dikkati çekti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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