Kocaeli'de telefonla dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı
Kocaeli'de telefonda kendisini polis ve savcı gibi tanıtarak dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.
Kocaeli'de telefonda kendisini polis ve savcı gibi tanıtarak dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bir kişinin kendisini polis ve savcı olarak tanıtan kişiye 210 bin lira gönderdiği ve dolandırıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Yapılan çalışma sonucu şüphelinin İ.E. olduğu belirlendi. Şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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