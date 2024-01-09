Kuzey Marmara Otoyolunda hız denetimleri sürüyor

Kocaeli İl Jandarma KomutanlığI ekipleri, Kuzey Marmara Otoyolunda hız denetimlerine devam ediyor.

İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Kuzey Marmara Otoyolunda 1 Ocak-7 Ocak tarihlerinde radarla hız denetimi gerçekleştirdi.

Denetimlerde 774 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Otoyolda hız ihlalinden kaynaklanan trafik kazalarını önlemek amacıyla radarla hız denetim faaliyetlerine devam ediliyor.

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