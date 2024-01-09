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        Kuzey Marmara Otoyolunda hız denetimleri sürüyor

        Kocaeli İl Jandarma KomutanlığI ekipleri, Kuzey Marmara Otoyolunda hız denetimlerine devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 10:21 Güncelleme: 09.01.2024 - 10:24
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        Kuzey Marmara Otoyolunda hız denetimleri sürüyor
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        Kocaeli İl Jandarma KomutanlığI ekipleri, Kuzey Marmara Otoyolunda hız denetimlerine devam ediyor.

        İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Kuzey Marmara Otoyolunda 1 Ocak-7 Ocak tarihlerinde radarla hız denetimi gerçekleştirdi.

        Denetimlerde 774 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

        Otoyolda hız ihlalinden kaynaklanan trafik kazalarını önlemek amacıyla radarla hız denetim faaliyetlerine devam ediliyor.

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