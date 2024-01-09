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        Kocaeli Valisi Yavuz'dan 10 Ocak İdareciler Günü mesajı

        Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, 10 Ocak İdareciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 12:33 Güncelleme: 09.01.2024 - 12:33
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        Kocaeli Valisi Yavuz'dan 10 Ocak İdareciler Günü mesajı
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        Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, 10 Ocak İdareciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Yavuz, mesajında, devletin ildeki, ilçedeki ilk kapısı olan mülki idare amirliğinin, ülkenin her köşesinde, devleti ve hükümeti temsil etme şeref ve onuruna sahip bir meslek olduğunu belirtti.

        Görev bölgelerinde Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devlet büyüklerini, egemenliğin timsali şanlı bayrağı, kadim Türk tarihini ve milli değerlerin tümünü temsil eden mülki idare amirlerinin, liderlik yaptıkları aziz millete cesaret, azim, kararlılık ve sorumluluk duyguları aşıladığına işaret eden Yavuz, "Bin yılları aşıp gelen devlet geleneğimizin en temel taşı olan mülki idare amirleri, vatandaşımızın emniyetinin güvencesi, devlet ve hükümet politikalarının bulunduğu yöredeki uygulayıcısı ve takipçisi, ayrıca yöresinin kaynaklarını ülke yararına harekete geçiren birer toplum önderidir." ifadelerini kullandı.

        Yavuz, mesajında şunları kaydetti:

        "Mülki idare amirleri, devleti ve hükümeti temsil ederken sadece devletin varlığını ve gücünü değil, şefkatini de temsil etmekte, devletle vatandaşlarımız arasındaki bağları güçlendirmektedirler. Kamu hizmetlerinin daha etkin, verimli, adil, şeffaf bir anlayışla sunulmasında önemli çalışmalar yapan mülki idare amirleri, yaptıkları çalışmalarla devlet politikalarının başarılı bir şekilde uygulanmasını, kamu hizmetlerinin vatandaşlarımızı memnun edecek biçimde sunulmasını sağlarlar. Bu duygu ve düşüncelerle, mensubu olmaktan gurur duyduğum bu özverili mesleği fedakarca yürüten tüm meslektaşlarımın 10 Ocak İdareciler Günü'nü kutluyor, ebediyete irtihal etmiş idarecilerimize Allah’tan rahmet diliyor, bütün mesai arkadaşlarıma aileleriyle birlikte mutlu, huzurlu, sağlıklı ve başarılı bir meslek hayatı temenni ediyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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