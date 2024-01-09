Kocaeli'de 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Kocaeli'de hakkında 29 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

"Gece vakti yağma ve hırsızlık" suçundan kesinleşmiş 29 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan M.K, (23) düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hükümlü, işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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