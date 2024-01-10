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        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'dan Regaip Kandili mesajı

        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 14:26 Güncelleme: 10.01.2024 - 14:26
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        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'dan Regaip Kandili mesajı
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        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Büyükakın, mesajında, İslam aleminin Ramazan ayının müjdecisi olan Regaip Kandili'ni kutladı.

        Üç ayların manevi iklimine girildiğini aktaran Büyükakın, bu iklimin ilk meyvesi olan Regaip Kandili'nin bir milat olarak görülmesi, mal hırsı, makam endişesi, nefsani arzular gibi dünya menfaatlerinden uzaklaşılması gerektiğini vurguladı.

        Büyükakın, mazlumların ahlarıyla derin bir yara alan insanlık için birlik, beraberlik ve kardeşlik duaları edilmesi, derin bir nefis muhasebesinde bulunulması gerektiğini belirtti.

        Müslüman aleminin, sosyal dayanışmayı ve yardımlaşmayı en üst seviyede yaşadığı ve ibadetlerin daha da yoğunlaştığı müstesna zaman dilimlerinden olan üç aylara girdiğine işaret eden Büyükakın, "Regaip Kandili'mizde insanoğlu olarak sürekli hayırlı işlere yönelelim. Yüce Allah'ın mağfiretinin, rahmetinin bol bol tecelli ettiği bu mübarek gecede dua ve istiğfarlarımızı ihmal etmeyelim." ifadelerini kullandı.

        Başta Filistin olmak üzere, mazlum coğrafyalardaki Müslümanların tekrardan huzura kavuşması için Regaip Kandili'nin bir fırsat olduğunu vurgulayan Büyükakın, şunları kaydetti:

        "Rahmet ve merhamet kapılarının açık olduğu Regaip Kandilimizde rabbimizden af dilerken kirli menfaatler uğruna zulme uğrayan mazlum coğrafyalara barış, huzur gelmesi için el açalım. Gönül dünyamızı kin ve nefret duygularından arındıralım. Büyüklerimizin gönlünü alalım, ekmek gibi aş gibi sevgimizi de kardeşlerimizle paylaşalım. Bu mübarek günlerin insanlığın yaşadığı sıkıntıları sona erdirmesi ve İslam coğrafyasına barış ve huzur getirmesi temennisiyle hemşehrilerimin ve tüm İslam âleminin mübarek üç aylarını ve Regaip Kandilini tebrik ediyorum. Allah dualarımızı kabul ve makbul eylesin."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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