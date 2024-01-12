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        Kocaeli'de taksi ile panelvan çarpıştı, 4 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde taksi ile panelvanın çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 19:25 Güncelleme: 12.01.2024 - 19:49
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        Kocaeli'de taksi ile panelvan çarpıştı, 4 kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde taksi ile panelvanın çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Yeşilova Mahallesi Boğazova Caddesi'nde, S.Y'nin kullandığı 41 T 0535 plakalı taksi ile M.A. yönetimindeki 41 GB 059 plakalı panelvan çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle savrulan panelvan, yol kenarındaki toprak alanda durabildi.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Panelvandaki 4 yaralı, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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