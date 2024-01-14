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        Kuzey Marmara Otoyolu'nda kış lastiği denetimi yapıldı

        Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde jandarma ekiplerince kış lastiği denetimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 12:37 Güncelleme: 14.01.2024 - 12:41
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        Kuzey Marmara Otoyolu'nda kış lastiği denetimi yapıldı
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        Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde jandarma ekiplerince kış lastiği denetimi yapıldı.

        İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, otoyolun Kocaeli geçişinde 6 uygulama noktası oluşturdu.

        Kış lastiği denetimini yoğunlaştıran ekipler, özellikle yolcu otobüsleri ile yük taşıyan tırları durdurarak lastiklerini kontrol etti. Ayrıca, sürücülere kış lastiğinin önemi hakkında bilgi verildi.

        Araçlarında kış lastiği bulunmayan sürücülere cezai işlem uygulanırken, denetim faaliyetlerinin süreceği belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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