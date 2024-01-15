Kocaeli'de bariyere çarpan kamyonetteki 1 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kamyonetin bariyere çarpması sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Osman Yılmaz Mahallesi'nde yan yolda seyreden Yakup A. idaresindeki 34 CJM 900 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

Aynı yöne giden İsmail Y. yönetimindeki 34 JE 5791 plakalı otomobil de kaza yapan kamyonete çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kamyonette sıkışan yolcu A.Ş, ekiplerce bulunduğu yerden çıkarıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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