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        Kocaeli'de bariyere çarpan kamyonetteki 1 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kamyonetin bariyere çarpması sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 08:34 Güncelleme: 15.01.2024 - 08:36
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        Kocaeli'de bariyere çarpan kamyonetteki 1 kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kamyonetin bariyere çarpması sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Osman Yılmaz Mahallesi'nde yan yolda seyreden Yakup A. idaresindeki 34 CJM 900 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

        Aynı yöne giden İsmail Y. yönetimindeki 34 JE 5791 plakalı otomobil de kaza yapan kamyonete çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Kamyonette sıkışan yolcu A.Ş, ekiplerce bulunduğu yerden çıkarıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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