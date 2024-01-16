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        Büyük Önder Atatürk'ün ilk basın toplantısının 101. yıl dönümü kutlandı

        Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk kez 16 Ocak 1923'te Kocaeli'de düzenlediği basın toplantısının 101'inci yıl dönümü kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 13:57 Güncelleme: 16.01.2024 - 13:57
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        Büyük Önder Atatürk'ün ilk basın toplantısının 101. yıl dönümü kutlandı
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        Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk kez 16 Ocak 1923'te Kocaeli'de düzenlediği basın toplantısının 101'inci yıl dönümü kutlandı.

        Vali Seddar Yavuz, Kocaeli Gazeteciler Cemiyetince (KOGACE) Atatürk'ün 101 yıl önce bir grup gazeteciyle toplantı yaptığı Kasr-ı Hümayun'da düzenlenen törende, 16 Ocak Basın Onur Günü'nü kutladı.

        Tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapan Kocaeli'nin, 14 organize sanayi bölgesi ve endüstri bölgeleriyle 2023 itibariyle Türkiye'de en fazla vergi veren 2. şehir olduğunu anımsatan Yavuz, 30 milyar dolarlık ihracatın kentten yapıldığına değindi.

        Yavuz, bu yönüyle Atatürk'ün Kocaeli'yi hedef gösterdiğini dile getirerek, "Bu şehir bilim, sanayi, teknoloji şehri olduğu kadar bilişim, inovasyon ve AR-GE şehri, bu şehre sanayi şehri demek haksızlıktır. Sanayi şehri dünya ve Türkiye'de çoktur ama burası tipik bir sanayi şehri değil, bilim, sanayi ve teknoloji şehridir. Burası yapay zekanın, akıllı teknolojilerin denendiği, kullanıldığı, milli gururumuz Togg'un sınai mülkiyet haklarının geliştirildiği şehirdir." diye konuştu.

        Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüz yılında bu anlayışla çalıştıklarını aktaran Yavuz, Milli Teknoloji Hamlesi ve TEKNOFEST gibi organizasyonların gençleri bilim ve teknolojiyle uğraşmaya sevk ettiğini anlattı.

        Yavuz, Osmanlı'nın sanayi devrimini ıskaladığını, geçmişte yaşanan sorunların tekrar etmemesi için dijital çağın yakalanması gerektiğini söyledi. PKK ve diğer terör örgütlerinin Türkiye'nin başına bela edildiğinin bilindiğini vurgulayan Yavuz, şunları kaydetti:

        "Dünyanın gözü önünde İsrail'in Filistin'i katlettiğini, soykırım gerçekleştirdiğini ama dünyanın bu zulme sessiz kaldığını görüyoruz. Nasıl insanların, gözlerinin kör, kulaklarının sağır, vicdanlarının kararmış olduğunu görüyorsunuz değil mi? Eğer öldürülen Orta Doğulu ise Müslüman ise ötekiyse istatistik bile etmiyor, biliyor musunuz? Ne kadar yazık? Eğer bu duruma düşmek istemiyorsak güçlü olacağız, milli birlik ve beraberliğimizi, kardeşliğimizi pekiştireceğiz. Hiçbirimiz bir diğerini ötekileştirmeyecek. Sımsıkı sarılacağız ve Türk milleti olacağız. Tek bilek, tek yürek olacağız. Sanıyorum, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de ecdadımızın da ruhu ancak bu duygu ve düşünceyle huzur bulur."

        Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, farkındalığın artması adına 16 Ocak Basın Onur Günü'ne atfen ulusal çapta ödül töreni yapılmasını KOGACE'ye önerdi.

        İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 16 Ocak Basın Onur Günü ve Atatürk'ün İzmit ziyaretleriyle ilgili belgesel çalışması başlattıklarını bildirerek, mart ayının başında bitirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

        Küresel Gazeteciler Konseyi'ni temsilen konuşma yapan Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İsrafil Avcı ise 16 Ocak'ın da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü gibi kutlanması gerektiğini ifade etti.

        KOGACE Başkanı Cemal Kaplan da Basın Onur Günü'nü her yıl coşkuyla kutladıklarını dile getirdi.

        Konuşmaların ardından Kaplan, onur konuğu haber spikeri Cem Öğretir'e plaket verdi. Daha sonra katılımcılar tarafından Kasr-ı Hümayun salonunda sembolik basın toplantısı düzenlendi.

        Törene, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Vekili ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Prof. Dr. Doğan Aydal, Basın İlan Kurumu Kocaeli Şube Müdürü Salih Yalçıntaş, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, MHP İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş, BBP İl Koordinatörü Metehan Küpçü, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile gazeteciler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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