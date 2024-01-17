Kocaeli'de tıra çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tıra çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

İnönü Mahallesi Terminal Caddesi'nde Ş.D. idaresindeki 55 AGV 422 plakalı tırla, T.P. yönetimindeki 41 AOG 395 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Tır sürücüsü ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

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