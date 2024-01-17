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        Kocaeli'de tıra çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tıra çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 12:38 Güncelleme: 17.01.2024 - 12:42
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        Kocaeli'de tıra çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tıra çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

        İnönü Mahallesi Terminal Caddesi'nde Ş.D. idaresindeki 55 AGV 422 plakalı tırla, T.P. yönetimindeki 41 AOG 395 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

        Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Tır sürücüsü ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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