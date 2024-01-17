KOSGEB 2023'te 107 bin KOBİ'ye 18 milyar lira destek verdi KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, KOSGEB'in 2023'te 107 bin KOBİ'ye 18 milyar lira destek verdiğini belirterek "Bunun 12,8 milyar lirası son iki ay, kasım ve aralık ayında deprem bölgesinde afetzede KOBİ'lerimize verdiğimiz destek." dedi.

KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, KOSGEB'in 2023'te 107 bin KOBİ'ye 18 milyar lira destek verdiğini belirterek "Bunun 12,8 milyar lirası son iki ay, kasım ve aralık ayında deprem bölgesinde afetzede KOBİ'lerimize verdiğimiz destek." dedi.

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Ocak Ayı Meclis Toplantısı'nda konuşan İbrahimcioğlu, Türkiye'de 3 milyon 773 KOBİ olduğunu, bunun 3 milyonunun Bakanlar Kurulu kararıyla KOSGEB'in hizmet vermesi gereken KOBİ tanımına girdiğini söyledi.

İbrahimcioğlu, daha önce sadece sanayi sektörüne hizmet eden KOSGEB'in 2009'dan sonra küçük, orta ve mikro ölçekli işletmelerin tamamına destek veren bir kurum haline geldiğini dile getirerek 2002'den bugüne kadar ise KOSGEB'in 1 milyon 297 bin KOBİ'ye bugünkü değerle 90 milyar liranın üzerinde destekte bulunduğunu kaydetti.

Kurumun 2023 yılındaki faaliyetlerine değinen İbrahimcioğlu, "KOSGEB de aslında finansal erişim sağlayan bir kurum. Hibe ve geri ödemeli olmak üzere destek veriyor. Desteklerinin yüzde 33'ü geri ödemeli, yüzde 67'si hibe. 107 bin KOBİ'ye 18 milyar TL destek verdi KOSGEB 2023 yılında. Bunun 12,8 milyar lirası son iki ay, kasım ve aralık ayında deprem bölgesinde afetzede KOBİ'lerimize verdiğimiz destek." diye konuştu.

- "2023'te 200 bin başvuruyu değerlendirdik"

İbrahimcioğlu, KOSGEB'in hızlı destek verebilecek bir kurum olduğunu gösterdiklerini vurgulayarak 2023 yılında 200 bin başvuruyu değerlendiklerini aktardı.

Yeni dönemde özellikle imalat sanayisine yönelik destek miktarını artıracaklarına işaret eden İbrahimcioğlu, "Şu anda rakamsal olarak işletme bazında değil, rakamsal olarak verdiğimiz desteklerin 2021-2023 ortalaması imalat sanayi yüzde 53. Yani verdiğimiz desteklerin yüzde 53'ü imalat sanayisine gitmiş. Orta Vadeli Program'da 2028 sonuna kadar bunun yüzde 78'e çıkarılması KOSGEB'e hedef olarak yazıldı. Bütün yeni stratejik planımızı da buna göre hazırladık." ifadelerini kullandı.

İbrahimcioğlu, KOSGEB'in yeni dönemde sürdürülebilirlik meselesini de misyon olarak en baş noktaya koyduğunun altını çizerek "Hatta bununla ilgili bir daire de kuracağız. Yeni dönemde bir Sürdürülebilirlik Dairesi kurup tamamen bu sürdürülebilirlik konusu ve dış finansmana odaklandığımız bir dönemini göreceksiniz KOSGEB'de." dedi.

- KSO Başkanı Zeytinoğlu'ndan 2023 değerlendirmesi

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ise 2023 yılının dünya ekonomisi için hem üretimde durgunluğun hem de ticarette gerilemenin yaşandığı zor bir yıl olduğunu belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılının kutlandığı 2023'ün, önemli gelişmeleri de beraberinde getirdiğine işaret eden Zeytinoğlu, ülke ekonomisinin salgın ve ardından yaşanan Rusya-Ukrayna Savaşı, şubat ayında meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları gibi küresel ve ulusal olaylardan olumsuz etkilenmesine rağmen yılı tarihi rekor seviyede ihracatla tamamladığını kaydetti.

Zeytinoğlu, 2024 yılında Orta Doğu'da artarak devam eden jeopolitik gerilim, küresel resesyon, parasal sıkılaşmanın gecikmeli etkileriyle finansmana erişim sorunları, enerji maliyetleri ve enflasyonun başlıca riskler arasında yer almaya devam ettiğini anlatarak "Bununla birlikte ülkemiz için aynı zamanda bir yerel seçim yılı olan 2024 yılına girerken yeşil dönüşüm, dijitalleşme ve sürdürülebilirliğin artarak gündemimizde olmaya devam edeceği görülüyor. 2024 yılında Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefimizden sapmadan döngüsel ekonominin gereklerine uyarak ihracat odaklı, verimli ve rekabetçi bir büyümenin gerçekleşmesini temenni ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.