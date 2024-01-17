Kocaelispor, forvet Ramil Sheidaev'i kadrosuna kattı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, Azerbaycanlı futbolcu Ramil Sheidaev'i renklerine bağladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ailemize hoş geldin Ramil Sheidaev. Kulübümüz, Ramil Sheidaev ile 1,5 yıllık sözleşme imzalamış bulunmaktadır. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.

27 yaşındaki forvet Ramil Sheidaev, son olarak Tayland ekibi Buriram United'da forma giydi.