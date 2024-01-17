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        Kocaelispor, forvet Ramil Sheidaev'i kadrosuna kattı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, Azerbaycanlı futbolcu Ramil Sheidaev'i renklerine bağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 18:21 Güncelleme: 17.01.2024 - 18:25
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        Kocaelispor, forvet Ramil Sheidaev'i kadrosuna kattı
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, Azerbaycanlı futbolcu Ramil Sheidaev'i renklerine bağladı.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ailemize hoş geldin Ramil Sheidaev. Kulübümüz, Ramil Sheidaev ile 1,5 yıllık sözleşme imzalamış bulunmaktadır. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.

        27 yaşındaki forvet Ramil Sheidaev, son olarak Tayland ekibi Buriram United'da forma giydi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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