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        Kocaeli'de kardeşini bıçakla yaralayan kişi tutuklandı

        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, tartıştığı kardeşini bıçakla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 22:13 Güncelleme: 17.01.2024 - 22:19
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        Kocaeli'de kardeşini bıçakla yaralayan kişi tutuklandı
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        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, tartıştığı kardeşini bıçakla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu, dün Mimar Sinan Mahallesi İbni Sina Caddesi'nde tartıştığı kardeşi K.K'yi (26) bıçakla göğsünden yaralayan şüpheli O.K'yi (28) yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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