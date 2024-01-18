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        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 09:51 Güncelleme: 18.01.2024 - 09:51
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        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmit ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

        Çalışma kapsamında, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 2 zanlı yakalandı.

        Adreslerde yapılan aramalarda 836 gram bonzai, 15,5 gram metamfetamin, 3,9 gram eroin, 10 uyuşturucu hap, 8 sentetik ecza, 3 cep telefonu, 1 hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 12 bin 750 lira ele geçirildi.

        Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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