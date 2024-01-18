Kocaeli'de 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 2 kardeş tutuklandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 kardeş tutuklandı.

Kemal Paşa Mahallesi'nde önceki gece, 1'i kadın 3 kişinin silahla yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan kardeşler G.E. ve C.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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