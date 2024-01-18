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        Kocaeli'de bir kişiyi bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanması sürdü

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişiyi bıçakla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 14:24 Güncelleme: 18.01.2024 - 14:24
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        Kocaeli'de bir kişiyi bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanması sürdü
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişiyi bıçakla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık T.Ş. ve taraf avukatları hazır bulundu.

        Müşteki avukatı, önceki beyanlarını tekrar ettiklerini belirterek, "Sanık olay sırasında akli dengesinin yerinde olmadığını beyan etmişse de eylemi gerçekleştirme şekli ve beyanları dikkate alındığında eylem sırasında akli dengesinin yerinde olduğu anlaşılmaktadır. Sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep ediyoruz." dedi.

        Sanık T.Ş. ise "Olay günü bir oyun içerisindeymişim gibi hissettim. Hiçbir şey gerçek değildi. Olayı hayal meyal hatırlıyorum. Bu anlamda önceki ayrıntılı beyanlarımı tekrar ederim. Tahliyeme karar verilmesini istiyorum." diye konuştu.

        Cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

        Mahkeme heyeti, sanığın cezai ehliyetine dair istenen raporun beklenmesine ve tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

        - Olay

        İzmit ilçesinde 17 Mayıs 2022'de bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralanan Turhan Kuzu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı T.Ş. tutuklanmıştı.

        Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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