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        Kocaelispor, Hakan Öztürk ile yollarını ayırdı

        Trendyol 1. Lig takımlarından Kocaelispor, 19 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Hakan Öztürk'ün sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 14:42 Güncelleme: 18.01.2024 - 14:42
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        Kocaelispor, Hakan Öztürk ile yollarını ayırdı
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        Trendyol 1. Lig takımlarından Kocaelispor, 19 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Hakan Öztürk'ün sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Futbolcumuz Hakan Öztürk'ün ön alım hakkı ve ilk sözleşme yapma hakkı kulübümüzde kalması kaydıyla nihai transferi hususunda Somaspor ile mutabakata varılmış olup, futbolcumuzun sözleşmesi karşılıklı olarak sona erdirilmiştir." ifadesine yer verildi.

        Paylaşımda, Hakan Öztürk'e kulübe verdiği emeklerinden dolayı teşekkür edildi, kariyerinde başarılar dilendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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