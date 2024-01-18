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        Kocaelispor, defans oyuncusu Tuncer Duhan Aksu'yu kadrosuna kattı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, defans oyuncusu Tuncer Duhan Aksu'yu renklerine bağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 16:51 Güncelleme: 18.01.2024 - 17:05
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        Kocaelispor, defans oyuncusu Tuncer Duhan Aksu'yu kadrosuna kattı
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, defans oyuncusu Tuncer Duhan Aksu'yu renklerine bağladı.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz, Duhan Aksu ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 1,5 yıllık sözleşme imzalamış bulunmaktadır. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.

        27 yaşındaki Aksu, son olarak Kasımpaşa'da forma giydi.

        Galeri
        Galeri

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