Kocaelispor, defans oyuncusu Tuncer Duhan Aksu'yu kadrosuna kattı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, defans oyuncusu Tuncer Duhan Aksu'yu renklerine bağladı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, defans oyuncusu Tuncer Duhan Aksu'yu renklerine bağladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz, Duhan Aksu ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 1,5 yıllık sözleşme imzalamış bulunmaktadır. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.
27 yaşındaki Aksu, son olarak Kasımpaşa'da forma giydi.
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