Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de 16 ton 990 litre etil alkol ele geçirildi

        Kocaeli'de düzenlenen operasyonda 16 ton 990 litre etil alkol ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 17:15 Güncelleme: 18.01.2024 - 17:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de 16 ton 990 litre etil alkol ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'de düzenlenen operasyonda 16 ton 990 litre etil alkol ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Körfez ilçesinde bir iş yerine operasyon düzenledi.

        İş yerindeki aramada, 16 ton 990 litre etil alkol, 6 bin 100 plastik şişe, 15 bin sahte etiket, 5 ton kapasiteli ısıtma kazanı, 10 ton kapasiteli brülör, filtre kazanı, 3 ton kapasiteli 2 eşanjör kazanı, soğutma ünitesi, 20 ton kapasiteli hazır ürün tankı, kompresör, 10 ton kapasiteli 3 plastik tank, etiket yapıştırma makinesi, 10 bin bidon ve şişe kapağı, 8 bin ambalaj kutusu ile şişeleme ve dolum makinesi bulundu.

        İki şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Kocaelispor, defans oyuncusu Tuncer Duhan Aksu'yu kadrosuna kattı
        Kocaelispor, defans oyuncusu Tuncer Duhan Aksu'yu kadrosuna kattı
        İş makinesinin altında kalan bebeğinin tabutu başında taziyeleri kabul etti
        İş makinesinin altında kalan bebeğinin tabutu başında taziyeleri kabul etti
        Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesinde 3 uzman hekim göreve başladı
        Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesinde 3 uzman hekim göreve başladı
        Kocaelispor, Hakan Öztürk ile yollarını ayırdı
        Kocaelispor, Hakan Öztürk ile yollarını ayırdı
        Kocaeli'de bir kişiyi bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanması sürdü
        Kocaeli'de bir kişiyi bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanması sürdü
        Karamürsel'de okul servis şoförlerine trafik güvenliği eğitimi verildi
        Karamürsel'de okul servis şoförlerine trafik güvenliği eğitimi verildi