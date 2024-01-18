Kocaeli'de 16 ton 990 litre etil alkol ele geçirildi

Kocaeli'de düzenlenen operasyonda 16 ton 990 litre etil alkol ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Körfez ilçesinde bir iş yerine operasyon düzenledi.

İş yerindeki aramada, 16 ton 990 litre etil alkol, 6 bin 100 plastik şişe, 15 bin sahte etiket, 5 ton kapasiteli ısıtma kazanı, 10 ton kapasiteli brülör, filtre kazanı, 3 ton kapasiteli 2 eşanjör kazanı, soğutma ünitesi, 20 ton kapasiteli hazır ürün tankı, kompresör, 10 ton kapasiteli 3 plastik tank, etiket yapıştırma makinesi, 10 bin bidon ve şişe kapağı, 8 bin ambalaj kutusu ile şişeleme ve dolum makinesi bulundu.

İki şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.