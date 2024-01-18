Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de öğrenciye hakaret ve darptan yargılanan öğretmene para cezası

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde öğrencisini darbedip hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan öğretmene 3 bin lira adli para cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 17:28 Güncelleme: 18.01.2024 - 17:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de öğrenciye hakaret ve darptan yargılanan öğretmene para cezası
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde öğrencisini darbedip hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan öğretmene 3 bin lira adli para cezası verildi.

        Kocaeli 6. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, taraf avukatları katıldı. Tutuksuz yargılanan öğretmen C.D. ile mağdur M.H.Y. ise duruşmada yer almadı.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanık C.D'nin, mağdur M.H.Y'yi "basit tıbbı müdahaleyle giderilebilir ölçüde yaraladığı" gerekçesiyle 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis veya adli para cezasına çarptırılmasını, hakaret suçundan ise beraatini talep etti.

        Katılan avukatı mütalaaya karşı diyeceklerinin bulunmadığını belirterek, sanığın cezalandırılmasını istedi.

        Sanık avukatı ise katılanda travmatik bulguya rastlanmadığını savunarak, "Katılan, raporda da belirtildiği gibi beden ve ruh bakımından kendisini savunabilecek, ifade edebilecek durumdadır. Ama görüntü kayıtları incelendiğinde gülüşmelerin yaşandığı, herhangi bir karşı koymanın gerçekleşmediği, tanık beyanlarından da şaka amaçlı eylemde bulunup gülüşmeler yaşandığı sabittir." diye konuştu.

        Mahkeme, sanığın, hakaret suçundan beraatine, basit yaralama suçundan ise 3 bin lira adli para cezasına çarptırılmasına ve hükmün açıklamasının geriye bırakılmasına karar verdi.

        - Olay

        Kocaeli'de 10 Haziran 2022'de, İzmit Mesleki Eğitim Merkezinde öğretmen C.D'nin, ders sırasında öğrencisi M.H.Y'yi (17) darbettiği anların başka bir öğrenci tarafından cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyada yer alması üzerine Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma açılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Emekliye ek zam önergesi kabul edildi
        Emekliye ek zam önergesi kabul edildi
        AK Parti ABB Başkan adayı Turgut Altınok
        AK Parti ABB Başkan adayı Turgut Altınok
        Katliam öncesindeki kavgada yeni ceza istemi!
        Katliam öncesindeki kavgada yeni ceza istemi!
        AK Parti İzmir adayı Hamza Dağ
        AK Parti İzmir adayı Hamza Dağ
        Ünlü şefin yargılandığı davada keşif kararı
        Ünlü şefin yargılandığı davada keşif kararı
        AK Parti'de 17'si büyükşehir 48 ilde belediye başkan adayları açıklandı
        AK Parti'de 17'si büyükşehir 48 ilde belediye başkan adayları açıklandı
        25 yıllık eşini "Aldattığı için öldürdüm" dedi! Kızı gerçeği söyledi!
        25 yıllık eşini "Aldattığı için öldürdüm" dedi! Kızı gerçeği söyledi!
        Bakandan yardım talimatı
        Bakandan yardım talimatı
        Pes artık! Tren raylarını çalarken yakalandılar
        Pes artık! Tren raylarını çalarken yakalandılar
        Çiftçinin 'ayağına' takıldı
        Çiftçinin 'ayağına' takıldı
        Beşiktaş ayrılığı açıkladı!
        Beşiktaş ayrılığı açıkladı!
        “Houston, görev tamam mı?”
        “Houston, görev tamam mı?”
        24 yaşındaki Nazlı'ya uzun namlulu ile 4 kurşun!
        24 yaşındaki Nazlı'ya uzun namlulu ile 4 kurşun!
        "Türkiye'nin umutları gökyüzünün ötesine taşınıyor"
        "Türkiye'nin umutları gökyüzünün ötesine taşınıyor"
        Paçavra hastalığı uyarısı! Yatak döşek yatırıyor
        Paçavra hastalığı uyarısı! Yatak döşek yatırıyor
        Metro çalışması sırasında iki bina çöktü!
        Metro çalışması sırasında iki bina çöktü!
        Oliveira'nın dönüşü erken olabilir!
        Oliveira'nın dönüşü erken olabilir!
        "Kayıp kuşak olma ihtimali yüksek"
        "Kayıp kuşak olma ihtimali yüksek"
        Kupa'da rotasyon zamanı
        Kupa'da rotasyon zamanı
        Trafikte 'kuyruklu' zarar var
        Trafikte 'kuyruklu' zarar var

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de 16 ton 990 litre etil alkol ele geçirildi
        Kocaeli'de 16 ton 990 litre etil alkol ele geçirildi
        Kocaelispor, defans oyuncusu Tuncer Duhan Aksu'yu kadrosuna kattı
        Kocaelispor, defans oyuncusu Tuncer Duhan Aksu'yu kadrosuna kattı
        İş makinesinin altında kalan bebeğinin tabutu başında taziyeleri kabul etti
        İş makinesinin altında kalan bebeğinin tabutu başında taziyeleri kabul etti
        Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesinde 3 uzman hekim göreve başladı
        Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesinde 3 uzman hekim göreve başladı
        Kocaelispor, Hakan Öztürk ile yollarını ayırdı
        Kocaelispor, Hakan Öztürk ile yollarını ayırdı
        Kocaeli'de bir kişiyi bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanması sürdü
        Kocaeli'de bir kişiyi bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanması sürdü