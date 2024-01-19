Kocaeli, Marmara Kariyer Fuarı'na ev sahipliği yapacak

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) ev sahipliğinde 26-27 Şubat tarihlerinde Marmara Kariyer Fuarı (MARMARAKAF) düzenlenecek.

KOÜ'den yapılan açıklamaya göre, fuar "En'lerin fuarında sen de yerini al, geleceğin senin elinde" mottosuyla Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, 15 üniversitenin paydaşlığı ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenecek MARMARAKAF'ın hazırlıkları devam ediyor.

100 bin katılımcı ve 1000 firma ile 250 etkinlik yapılması planlanan fuar, genç yetenekleri ve iş dünyasını buluşturan önemli bir platform olacak.

Fuar, Türkiye'nin önde gelen kurum ve kuruluşları ile üniversite öğrencilerini ve mezunlarını bir araya getirerek, istihdam ve staj konularında destek sunacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, fuarı önemsediklerini belirterek, bulundukları bölge itibarıyla özellikle ülke istihdamına büyük katkı sağlayacağına inandıklarını kaydetti.

Üniversite öğrencilerini ve mezunlarını fuara davet eden Cantürk, "Türkiye'nin en önemli en büyük firmalarını iki gün boyunca bu fuarda ağırlayacağız. 1000 firma hedefimiz var. Bu hedef doğrultusunda da arkadaşlarımız gerekli girişimlerde bulunuyorlar. Talep de oldukça yoğun görünüyor. Ayrıca fuar için 100 bin katılımcı hedefi de koyduk. Kocaeli, bölge itibarıyla çok önemli bir konumda, İstanbul'a yakınlığıyla da bu fuar daha da cazip. Ayrıca düzenleyeceğimiz 250 etkinlikle de katılımcılara kültürel, sanatsal, bilimsel aktiviteler sunacağız." ifadelerini kullandı.