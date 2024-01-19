Kocaeli merkezli fuhuş operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Kocaeli merkezli fuhuş operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhşa aracılık ve yer temin etme suçlarına yönelik çalışma yürüttü.

Kocaeli'de 7, İstanbul'da 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 9 şüpheliyi gözaltına aldı. İkametlerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 67 fişek, suçtan elde edildiğini değerlendirilen 511 dolar, 9 bin Özbekistan somu ve 89 bin 640 lira ele geçirildi.

Yabancı uyruklu 12 mağdur kadın, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar ise adliyeye sevk edildi.

Öte yandan araca bindirilen şüpheli kadınlardan birinin kucağında bebek olduğu görüldü.