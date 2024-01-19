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        Kocaeli merkezli fuhuş operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

        Kocaeli merkezli fuhuş operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 15:57 Güncelleme: 19.01.2024 - 15:57
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        Kocaeli merkezli fuhuş operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
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        Kocaeli merkezli fuhuş operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhşa aracılık ve yer temin etme suçlarına yönelik çalışma yürüttü.

        Kocaeli'de 7, İstanbul'da 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 9 şüpheliyi gözaltına aldı. İkametlerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 67 fişek, suçtan elde edildiğini değerlendirilen 511 dolar, 9 bin Özbekistan somu ve 89 bin 640 lira ele geçirildi.

        Yabancı uyruklu 12 mağdur kadın, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar ise adliyeye sevk edildi.

        Öte yandan araca bindirilen şüpheli kadınlardan birinin kucağında bebek olduğu görüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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