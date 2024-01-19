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        Kocaeli merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 15 şüpheli yakalandı

        Kocaeli merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 16:30 Güncelleme: 19.01.2024 - 16:35
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        Kocaeli merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 15 şüpheli yakalandı
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        Kocaeli merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma kapsamında, teknik ve fiziki takip sonucu Kocaeli ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 zanlıyı gözaltına aldı.

        Şüphelilerin üst, araç ve ikametlerinde yapılan aramalarda 23 ruhsatsız tabanca, 3 bin 316 tabanca fişeği, 35 tabanca şarjörü, 10 ruhsatsız av tüfeği, 216 av tüfeği kartuşu, kurusıkı tabanca, 18 şarjör, 3 namlu, 200 gram esrar ve 2 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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