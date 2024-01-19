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        GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli fuhuş operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

        Kocaeli merkezli fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 15:57 Güncelleme: 19.01.2024 - 15:57
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        GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli fuhuş operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı
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        Kocaeli merkezli fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhşa aracılık ve yer temin etme suçlarına yönelik çalışma yürüttü.

        Kocaeli'de 7, İstanbul'da 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 9 şüpheliyi gözaltına aldı. İkametlerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 67 fişek, suçtan elde edildiğini değerlendirilen 511 dolar, 9 bin Özbekistan somu ve 89 bin 640 lira ele geçirildi.

        Yabancı uyruklu 12 mağdur kadın, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Adliyeye götürülmek üzere araca bindirilen şüpheli kadınlardan birinin kucağında bebek olması dikkati çekti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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