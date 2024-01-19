GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli fuhuş operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı
Kocaeli merkezli fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlıdan 6'sı tutuklandı.
Kocaeli merkezli fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlıdan 6'sı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhşa aracılık ve yer temin etme suçlarına yönelik çalışma yürüttü.
Kocaeli'de 7, İstanbul'da 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 9 şüpheliyi gözaltına aldı. İkametlerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 67 fişek, suçtan elde edildiğini değerlendirilen 511 dolar, 9 bin Özbekistan somu ve 89 bin 640 lira ele geçirildi.
Yabancı uyruklu 12 mağdur kadın, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Adliyeye götürülmek üzere araca bindirilen şüpheli kadınlardan birinin kucağında bebek olması dikkati çekti.
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