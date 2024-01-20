Kocaeli'de kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Kocaeli'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışma yürüttü.

Düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı 115 cep telefonu, laptop, 5 cihaz kimliğini değiştirmek için kullanılan cihaz, 5 hard disk, 9 kulaklık, 7 saat ve 4 hoparlör ele geçirildi.

Olayla ilgili 5 şüpheli hakkında, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve Elektronik Haberleşme Kanununa muhalefet suçlarından işlem yapıldı.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.