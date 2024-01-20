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        Kocaeli'de kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Kocaeli'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 15:38 Güncelleme: 20.01.2024 - 15:38
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        Kocaeli'de kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Kocaeli'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışma yürüttü.

        Düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı 115 cep telefonu, laptop, 5 cihaz kimliğini değiştirmek için kullanılan cihaz, 5 hard disk, 9 kulaklık, 7 saat ve 4 hoparlör ele geçirildi.

        Olayla ilgili 5 şüpheli hakkında, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve Elektronik Haberleşme Kanununa muhalefet suçlarından işlem yapıldı.

        Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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