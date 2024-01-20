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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 16:46 Güncelleme: 20.01.2024 - 16:46
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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
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        Salon:ŞehitPolis Recep Topaloğlu

        Hakemler: Kerem Yılmaz, Safa Halit Çakır, Gündoğan Ali Balaban

        Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor: Hillsman 28, Ivanova 15, Calhoun 25, Derya Kavak 2, Ayşe Cora 16, Özge Özışık 16, Başak Altunbey 14, Ezgi Manlacı 7, Dilara Tongar 3, Ferda Yıldız 5

        Hatay Büyükşehir Belediyespor: Öykü Canlıel 15, Sena Işık 11, Betül Kutlu 20, Nuran Tutsak 9, Öykü Taşkın 24, Elanur Demir 8

        1. Periyot: 40-19

        Devre: 66-46

        3. Periyot: 106-60

        KOCAELİ

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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