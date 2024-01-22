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        Kocaeli'de Türk Halk Müziği Korosu konser verdi

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu tarafından "Tangolar ve Valsler" konseri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 15:57 Güncelleme: 22.01.2024 - 16:05
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        Kocaeli'de Türk Halk Müziği Korosu konser verdi
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        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu tarafından "Tangolar ve Valsler" konseri düzenlendi.

        Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde, Şef Neşe Sarısözen Adalı yönetimindeki koro, Türk Sanat Müziğinin en sevilen eserlerini seslendirdi.

        Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde, "Denizde Akşam", "Mazi Kalbimde Bir Yaradır", "Papatya", "Hatırla Ey Peri", "Dinle Sevgili", "Kalbe Dolan O İlk Bakış" ve "Kelebek" gibi eserlere yer verildi.

        Konserin sonunda Kocaelili müzikseverlere teşekkür eden koro şefi Adalı'ya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nail Ekiz, çiçek verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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