Kocaelispor, Emre Nefiz ile yollarını ayırdı Trendyol 1. Lig takımlarından Kocaelispor, 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Emre Nefiz'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.

Trendyol 1. Lig takımlarından Kocaelispor, 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Emre Nefiz'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Futbolcumuz Emre Nefiz'in sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Kulübümüze verdiği emeklerden dolayı Emre Nefiz'e teşekkür eder, kalan kariyerinde başarılar dileriz.'' ifadesine yer verildi.

Nefiz, bu sezon Kocaelispor formasıyla 2 maçta sahaya çıktı.