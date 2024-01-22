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        Kocaelispor, Emre Nefiz ile yollarını ayırdı

        Trendyol 1. Lig takımlarından Kocaelispor, 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Emre Nefiz'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 19:31 Güncelleme: 22.01.2024 - 19:31
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        Kocaelispor, Emre Nefiz ile yollarını ayırdı
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        Trendyol 1. Lig takımlarından Kocaelispor, 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Emre Nefiz'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Futbolcumuz Emre Nefiz'in sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Kulübümüze verdiği emeklerden dolayı Emre Nefiz'e teşekkür eder, kalan kariyerinde başarılar dileriz.'' ifadesine yer verildi.

        Nefiz, bu sezon Kocaelispor formasıyla 2 maçta sahaya çıktı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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