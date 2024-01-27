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        Kocaeli'de 6 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 6 katlı apartmanda çıkan yangın hasara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 15:01 Güncelleme: 27.01.2024 - 15:01
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        Kocaeli'de 6 katlı binada çıkan yangın söndürüldü
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 6 katlı apartmanda çıkan yangın hasara yol açtı.

        Barış Mahallesi 1823/1 Sokak'ta 6 katlı apartmanın son katındaki dubleks dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile polis sevk edildi.

        Alevler bir süre sonra apartmanın çatısına sıçradı, bina sakinleri önlem amaçlı tahliye edildi.

        Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu yangın söndürüldü.

        Yangında dubleks dairede ve binanın çatısında büyük çapta hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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