Valilikten olumsuz hava koşullarına karşı uyarı Kocaeli Valiliği, ulaşımda aksamalar, yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı, görüş mesafesinde azalma, kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına sebebi ile çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarılarda bulundu.

Kocaeli Valiliği, ulaşımda aksamalar, yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı, görüş mesafesinde azalma, kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına sebebi ile çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarılarda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelerde Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6-8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği, salı gece saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği bildirildi.

Salı sabah saatlerine kadar kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile aralıklarla kuzey kesimlerde deniz etkili kar yağışı olarak, zaman zaman kuvvetli olacağının tahmin edildiği anlatılan açıklamada, ulaşımda aksamalar, yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı, görüş mesafesinde azalma, kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına sebebi ile çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarılarında bulunuldu.

Açıklamada, "Kış lastiklerimizi kullanalım, zincir, takoz ve çekme halatı gibi ekipmanları araçlarımızda bulunduralım." ifadeleri kullanıldı.