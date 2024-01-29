Anadolu Otoyolu Kocaeli kesiminde zincirleme kaza nedeniyle ulaşım aksadı

Anadolu Otoyolu Gebze kesiminde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.

Otoyolun Ankara istikameti Gebze Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde H.U. idaresindeki 16 HN 358 plakalı SUV modeli araç, H.B'nin kullandığı 34 EBN 784 plakalı hafif ticari araç ve F.D. yönetimindeki 34 BKF 108 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Sürücülerden F.D. ile aracındaki 2 kişiye sağlık görevlilerince ayakta müdahale edildi.

Kaza nedeniyle 2 şeridin ulaşıma kapatılması sonucu yoğunluk yaşanan Ankara istikametinde ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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