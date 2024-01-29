Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Anadolu Otoyolu Kocaeli kesiminde zincirleme kaza nedeniyle ulaşım aksadı

        Anadolu Otoyolu Gebze kesiminde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 14:05 Güncelleme: 29.01.2024 - 14:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anadolu Otoyolu Kocaeli kesiminde zincirleme kaza nedeniyle ulaşım aksadı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Anadolu Otoyolu Gebze kesiminde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.

        Otoyolun Ankara istikameti Gebze Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde H.U. idaresindeki 16 HN 358 plakalı SUV modeli araç, H.B'nin kullandığı 34 EBN 784 plakalı hafif ticari araç ve F.D. yönetimindeki 34 BKF 108 plakalı otomobil çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

        Sürücülerden F.D. ile aracındaki 2 kişiye sağlık görevlilerince ayakta müdahale edildi.

        Kaza nedeniyle 2 şeridin ulaşıma kapatılması sonucu yoğunluk yaşanan Ankara istikametinde ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kilisedeki saldırıda yeni detaylar ortaya çıktı!
        Kilisedeki saldırıda yeni detaylar ortaya çıktı!
        Fenerbahçe transferi açıkladı
        Fenerbahçe transferi açıkladı
        En büyük düşüş İstanbul'da
        En büyük düşüş İstanbul'da
        Kenan Yıldız için sert sözler
        Kenan Yıldız için sert sözler
        "İstanbul'u dünya yıldızı haline getireceğiz"
        "İstanbul'u dünya yıldızı haline getireceğiz"
        Bitkisel hayattan çıktı! Unutmadığı tek şey şarkılar...
        Bitkisel hayattan çıktı! Unutmadığı tek şey şarkılar...
        Fed'den faiz indirimi sinyali gelir mi
        Fed'den faiz indirimi sinyali gelir mi
        Dünyanın en iyi 100 plajı! Türkiye'den bir koy listede
        Dünyanın en iyi 100 plajı! Türkiye'den bir koy listede
        Volvo'nun Çinli kardeşi Türkiye'ye geliyor
        Volvo'nun Çinli kardeşi Türkiye'ye geliyor
        Kar geldi ama... İşte hava son durum
        Kar geldi ama... İşte hava son durum
        Dağdan gelen ölüm! Kaya camdan girdi
        Dağdan gelen ölüm! Kaya camdan girdi
        Emekliye temmuz ayında ekstra artış olacak mı?
        Emekliye temmuz ayında ekstra artış olacak mı?
        100 bin TAG sürücüsünü kutladı
        100 bin TAG sürücüsünü kutladı
        "Yunanistan gibi"
        "Yunanistan gibi"
        Londra'da "Gazze için Küresel Vicdan Konferansı"
        Londra'da "Gazze için Küresel Vicdan Konferansı"
        Kadro dışı kaldı, formayı kaptı, rekor kırdı
        Kadro dışı kaldı, formayı kaptı, rekor kırdı
        Icardi dönüyor!
        Icardi dönüyor!
        X'ten kaldırıldı
        X'ten kaldırıldı
        'Otomotivde asıl tehdit Çin değil Fas'tır'
        'Otomotivde asıl tehdit Çin değil Fas'tır'
        Ünlü oyuncunun gizemli arkadaşı
        Ünlü oyuncunun gizemli arkadaşı

        Benzer Haberler

        Hastanenin çamaşırhanesinde pres makinesine sıkışıp, öldü
        Hastanenin çamaşırhanesinde pres makinesine sıkışıp, öldü
        Kartepe, Kartalkaya ve Keltepe'de yarıyıl tatili yoğunluğu yaşanıyor
        Kartepe, Kartalkaya ve Keltepe'de yarıyıl tatili yoğunluğu yaşanıyor
        Kuzey Marmara Otoyolu'nda kar yağışı etkili oluyor
        Kuzey Marmara Otoyolu'nda kar yağışı etkili oluyor
        Kocaeli'de 500 kök Hint keneviri ele geçirildi
        Kocaeli'de 500 kök Hint keneviri ele geçirildi
        Vali Yavuz, Kartepe'de aile ziyaretlerinde bulundu
        Vali Yavuz, Kartepe'de aile ziyaretlerinde bulundu
        Valilikten olumsuz hava koşullarına karşı uyarı
        Valilikten olumsuz hava koşullarına karşı uyarı