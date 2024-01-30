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        Kocaeli'de iki aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 17:55 Güncelleme: 30.01.2024 - 17:55
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        Kocaeli'de iki aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Hürriyet Mahallesi 23 Nisan Caddesi 2019. Sokak'ta Berke D. idaresindeki 41 T 3345 plakalı taksi ile Özgür S. idaresindeki 34 MOZ 21 plakalı SUV modeli araç çarpıştı.

        Kazada, taksi sürücüsüyle araçtaki aynı aileden Aynur, Zennure, Hülya ve Fevziye T. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye erleri, taksinin ön koltuğundaki yolcu Fevziye T'yi, sıkıştığı yerden kapıyı keserek kurtardı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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